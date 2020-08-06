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بث مباشر لمباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري

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يقدم "الوفد" خدمة البث المباشر، لمباراة الزمالك والمصري، في المباراة المقررة إقامتها بعد قليل، على ستاد برج العرب، والمؤجلة من الجولة 14 من الممتاز.

 

وتنطلق مباراة الزمالك ضد المصري، في الثامنة مساء، على ستاد برج العرب، في لقاء سيجري بثه عبر قناة "On Time Sports HD"، بتعليق مؤمن حسن.

 

ويدخل أبناء القلعة البيضاء المباراة

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الأولى في الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب تفشي ، حيث يبحث "كارتيرون" عن مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها قبل التوقف، وتحقيق نتائج إيجابية، حيث يمتلك أبناء ميت عقبة31 نقطة، من 16 مباراة في بطولة الدوري حتى الآن.

 

وفي المقابل، يدخل المصري البورسعيدي المباراة، بقيادة طارق العشري، محتلاً المركز الـ10 بترتيب الجدول برصيد 20 نقطة، جمعها من 16 مباراة، ويسعى الجهاز الفني للظهور بمستوى جيد بعد تعرفه على نقاط القوة والضعف للزمالك، ودراسته جيداً قبل مباراة اليوم.

 

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم

 

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم

 

اضغط هنا لمشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك والمصري اليوم

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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