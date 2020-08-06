الأهلي يحدد الثالث من أكتوبر المقبل موعداً لمباراة العودة أمام الوداد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم ٣ أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلي والوداد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف: «تم إخطار الكاف بالموعد الذي اختاره النادي،
ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم ٣ أكتوبر المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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