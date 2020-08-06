الأهلي يحدد الثالث من أكتوبر المقبل موعداً لمباراة العودة أمام الوداد

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني حدد يوم ٣ أكتوبر المقبل موعدًا لمباراة العودة بين الأهلي والوداد، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «تم إخطار الكاف بالموعد الذي اختاره النادي،

فيما يتم التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لخوض المباراة على استاد القاهرة».ويواجه الأهلي فريق الوداد المغربي يوم ٣ أكتوبر المقبل في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.