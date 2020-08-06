دافيد سيلفا في مفاوضات ايجابية مع لاتسيو

اقترب أفضل صانع ألعاب في مانشستر سيتي على مدار العشر سنوات الماضية “دافيد سيلفا” من الانتقال لصفوف لاتسيو الايطالي في صفقة انتقال حر، فور انتهاء مسيرة السيتي بمنافسات دوري أبطال أوروبا هذا الصيف.

وأخذت مفاوضات دافيد سيلفا مع إدارة لاتسيو مُنحنى إيجابي منتصف هذا الأسبوع، ويبدو أن الاعلان الرسمي صار مسألة وقت، بعدما تأكد اللاعب من عدم رغبة مانشستر سيتي في تمديد عقده فور انتهاء الدوري الانجليزي الممتاز الشهر الماضي.

وقضى الدولي الاسباني – بطل كأس العالم وكأس أمم أوروبا – 10 أعوام بالتمام والكمال بين صفوف مانشستر سيتي، منذ انتقاله من فالنسيا في صيف 2010، حصد خلالهم لقب الدوري الانجليزي الممتاز 4 مرات، وعدة كؤوس وألقاب أخرى، فضلاً عن تسجيل 217 هدفًا في 434 مباراة.

ووفقًا لمراسل سكاي سبورت إيطاليا (جيانلوكا دي مارزيو) هناك تحد جديد ينتظر دافيد سيلفا في الدوري الايطالي، رفقة نادي لاتسيو، حيث تواصل مؤخرًا مع المدير الفني للفريق السماوي “سيموني إنزاجي”.

وسجل دافيد سيلفا ستة أهداف وصنع 10 أهداف في 27 مباراة لعبهم مع مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي بموسم 2020/2019، ما يوضح أنه لا يزال يتمتع بقدرات عالية في عملية التمرير والتسجيل.

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لاس بالماس وفريق بيكهام

ارتبط دافيد سيلفا بالانتقال إلى الفريق الاسباني المتواضع “لاس بالماس” بسبب رغبته في تمثيل فريق طفولته، كما حاول معه رئيس نادي إنتر ميامي الأميركي “ديفيد بيكهام” خلال منتصف الموسم الماضي 2020/2019 للاتفاق على الانضمام له بعد صعود الفريق إلى الدوري الأميركي للمحترفين (الميجور ليج).

وترددت أنباء كذلك عن رغبة بعض أندية الشرق الأوسط في التعاقد مع دافيد سيلفا، خاصةً من أندية الدوري القطري التي تربطها علاقات قوية باللاعبين الإسبان بفضل ثنائي برشلونة جوسيب جوارديولا وتشافي هيرنانديز.

مع ذلك يبدو أن لاتسيو وسيموني إنزاجي قد فازا بسباق التوقيع مع اللاعب صاحب الـ 34 عامًا، بسبب التواصل الدائم معه من قبل نهاية موسم الدوري الانجليزي.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية “لاتسيو عرض على دافيد سيلفا عقد مدته 3 سنوات براتب أسبوعي 52 مليون جنيه إسترليني، ومن المفهوم أن الإسباني هدف مُحدد من قبل المدير الفني للاتسيو سيموني إنزاجي الذي بدأ في بناء فريق قادر على منافسة يوفنتوس خلال عامي 2019 و2020”.

ويرى إنزاجي أن دافيد سيلفا هو الشخص الذي يمكنه تقديم الإضافة والخبرة لوسط ملعب الفريق، وبالطبع الجودة، حيث من المحتمل أن يلعب في نفس خطة لعب مانشستر سيتي (3-5-2).

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