مفاجأة.. الرجاء يدرس التعاقد مع مدافع الوداد محمد الناهيري

اقترب نادي الرجاء من خطف صفقة مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتوجيه ضربه لمنافسه الوداد، بالتعاقد مع محمد الناهيري مدافع الفريق الأحمر، والذي سيرحل بشكل رسمي عقب نهاية تعاقده.

ورفض الناهيري الاستجابة لكل الضغوط، التي مارسها رئيس الوداد “سعيد الناصيري“، من أجل البقاء ضمن صفوف الفريق، حيث طالب بمبالغ مالية كبيرة عجزت الوداد عن تلبيتها.

وأكد موقع “لوماتيه سبورت” المغربي، بأن إدارة الرجاء تلقت عرضا من وكيل مغربي، بالتعاقد مع الناهيري، في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي.

وأضاف، أن الناهيري الذي يتدرب منفردًا منذ فترة، بعد نهاية تعاقده مع الوداد، لازال لم يوقع لأي نادٍ، وتم عرضه على الرجاء لضمه، وهو الأمر الذي يبحثه مسئولو الأخير، في الفترة الجارية.

وكان جاريدو قد بدأ مهمة البحث عن لاعب قوي في خط الدفاع، كما طالب بضرورة التعاقد مع مدافع قوي استعدادًا للموسم القادم.

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فشل مفاوضات تجديد عقد الناهيري

وشهد ملف تجديد عقد محمد الناهيري تدخل رئيس نادي الوداد سعيد الناصيري الذي وضع حدًا لمماطلة اللاعب بالرغم من مطالبات المدير الفني خوان كارلوس جاريدو باستمرار اللاعب.

ورفض الناصيري جلسة ثلاثية تجمعه باللاعب ووكيله، لتقريب وجهات النظر، مؤكدًا أن الناهيري أخل ببنود التعاقد، قائلًا: “حينما عُرض عليه صيغة التمديد الجديدة للعقد لم يحترم أسرار النادي وأعلن عنها في تصريحات صحفية”.

وأصر رئيس الوداد على عدم ملاحقة الناهيري من أجل التوقيع، مضيفًا: “لا تفاوض مع لاعب يملي علينا ما ينبغي أن نقوم به، لاعب تخلى عنا رغم أن القانون في صف النادي، لا تفاوض مع لاعب يتمرن في الغابة”.

واختتم: “من يريد التفاوض عليه أولا يجب أن يلتحق بتدريبات الفريق ويعرض نفسه على المدرب ويعتذر لزملائه ولجماهير الوداد ويلتزم بمساعدة النادي حتى آخر مباراة في الموسم، بعدها سيكون لكل حادث حديث، أما غير هذا فلا تفاوض”.

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