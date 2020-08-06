مانشستر يونايتد يُودع أليكسيس سانشيز في بيان خاص!

تمنت إدارة مانشستر يونايتد التوفيق للجناح الدولي التشيلي “أليكسيس سانشيز” بعد انتقاله إلى الانتر الإيطالي بعقد دائم اليوم الخميس، ليُسدل الستار على مسيرة باهتة رفقة عملاق الدوري الانجليزي خلال عامي 2018 و2019.

ودفع أليكسيس سانشيز ثمن التسرع في الرحيل عن صفوف آرسنال خلال الميركاتو الشتوي 2018 للانتقال إلى مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية بالاضافة إلى مبلغ مالي وراتب شهري ضخم فاق الـ 330 ألف جنيه إسترليني.

ولم ينجح اللاعب في تكرار نفس الانجازات التي حققها مع آرسنال، حيث سجل الكثير من الأهداف وقاد المدفعجية للفوز بلقب كأس الاتحاد الانجليزي عامي 2015 و2017.

وقال موقع مانشستر يونايتد في بيان رسمي “يتمنى الجميع كل التوفيق لأليكسيس سانشيز في مسيرته المستقبلية، إذ انضم إلى انتر ميلان بعقد دائم”.

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وأضاف “لعب أليكسيس سانشيز مع انتر ميلان في الدوري الايطالي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد، بدءًا من أغسطس 2019، واستطاع المشاركة في 29 مباراة مع فريق سان سيرو، وسجل أربعة أهداف”.

وتابع البيان “عند وصول أليكسيس سانشيز إلى شمال إيطاليا، كان قد انضم لزميله السابق في مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو، وانضم إليهما آشلي يونج في وقت لاحق، ولعب الثلاثي دورًا هامًا في احتلال الإنتر للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد الاستئناف”.

وعرج بيان مانشستر يونايتد في نهايته، نحو تفاصيل مسيرة أليكسيس سانشيز مع الفريق، حيث كان أول تشيلي يلعب مباراة تنافسية في تاريخ اليونايتد بعد انتقاله من آرسنال في يناير 2018 مقابل مبلغ مالي وانتقال لاعب اليونايتد “هنريخ مخيتاريان” إلى آرسنال.

وختم البيان “سجل البالغ من العمر 31 عامًا خمسة أهداف في 45 مباراة مع مانشستر يونايتد، بما في ذلك تمريرتين حاسمتين في الفوز الرائع 2/3 على أرض مانشستر سيتي في أبريل 2018، وقاد الفريق للفوز على توتنهام 1/2 في نصف نهائي كأس الاتحاد الانجليزي، وسجل كذلك على ناديه السابق (آرسنال) في يناير 2019 ضمن مباريات الكأس”.

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