جاريدو يعلن قائمة الوداد لمواجهة نهضة بركان في الدوري المغربي

أعلن المدير الفني لفريق الوداد “خوان كارلوس جاريدو“، عن تشكيلة الفريق لمواجهة نهضة بركان مساء الخميس، على الملعب البلدي ببركان، والمؤجلة من الجولة الـ19 ضمن بطولة الدوري المغربي.

وجاءت قائمة الوداد التي أعلنها جاريدو كالتالي:

رضا التكناوتي، عيسى السيودي، أيوب العملود، الشيخ ابراهيم كومارا، عادل الرحيلي، بدر كادرين، إبراهيم نجم الدين ، محمد السيداني، حمزة أسرير، إبراهيم النقاش، يحيى جبران، وليد الكرتي، صلاح الدين السعيدي، يحيى عطية الله، هيثم البهجة، أيمن الحسوني، إسماعيل الحداد وفرانسيس كازادي .

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وتعمد جاريدو استبعاد كلً من زهير المترجي وعبد اللطيف نصير، محمد رحيم، ويوسف شينا لحسابات فنية.

وفي الوقت ذاته تسببت الإصابة في استبعاد كل من بديع أووك والإيفواري وغباغبو لوران جونيور ماغي، وسفيان كركاش ثم النيجيري ميشيل بابا توندي.

تجدر الإشارة إلى أن الوداد يستعد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بمباراتي ذهابًا، أواخر سبتمبر وإيابًا في الثالث من أكتوبر باستاد القاهرة الدولي.

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