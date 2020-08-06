كشف مهاجم فريق الزمالك السابق “خالد بوطيب” عن مطالبه للتنازل عن قضيته ضد الفريق الأبيض، والتي رفعها في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وطالب خالد بوطيب بالحصول على أكثر من 2.5 دولار، نظير إسقاط القضية التي رفعها ضد الزمالك، حيث اشترط اللاعب المغربي الحصول على كافة الضمانات قبل إنهاء الملف.
ويتمسك النجم المغربي، بالحصول على المبلغ المذكور، وفقا لوجود بند في عقده مع الفريق الأبيض يتيح له الحصول على هذا المبلغ، كمنحة تعاقده معه.
وما زالت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ، لم تصدر حكمها في الشكوى التي تقدم بها خالد بوطيب، ضد الزمالك، الذي قام بفسخ عقده من طرف واحد فقط.
وكان بوطيب قد لعب للزمالك لمدة موسم واحد فقط بدءا من يناير 2019 حتى يناير 2020، وتم فسخ عقده بسبب المستوى السيئ الذي ظهر به وتعرضه لسلسلة من الإصابات المتتاليية.
..
كانت هذه تفاصيل خبر “الأزمة مستمرة”.. خالد بوطيب يوجه صدمة عنيفة لإدارة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.