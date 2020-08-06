“الأزمة مستمرة”.. خالد بوطيب يوجه صدمة عنيفة لإدارة الزمالك

كشف مهاجم فريق الزمالك السابق “خالد بوطيب” عن مطالبه للتنازل عن قضيته ضد الفريق الأبيض، والتي رفعها في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وطالب خالد بوطيب بالحصول على أكثر من 2.5 دولار، نظير إسقاط القضية التي رفعها ضد الزمالك، حيث اشترط اللاعب المغربي الحصول على كافة الضمانات قبل إنهاء الملف.

ويتمسك النجم المغربي، بالحصول على المبلغ المذكور، وفقا لوجود بند في عقده مع الفريق الأبيض يتيح له الحصول على هذا المبلغ، كمنحة تعاقده معه.

وما زالت المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ، لم تصدر حكمها في الشكوى التي تقدم بها خالد بوطيب، ضد الزمالك، الذي قام بفسخ عقده من طرف واحد فقط.

وكان بوطيب قد لعب للزمالك لمدة موسم واحد فقط بدءا من يناير 2019 حتى يناير 2020، وتم فسخ عقده بسبب المستوى السيئ الذي ظهر به وتعرضه لسلسلة من الإصابات المتتاليية.

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