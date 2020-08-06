في خطاب رسمي.. هيدرسفيلد يوجه صدمة عنيفة للأهلي ويطلب عودة رمضان صبحي

وجه نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، صدمة إلى النادي الأهلي، في ملف التعاقد مع رمضان صبحي، المعار لصفوف الفريق الأحمر، وانتهت إعارته يوم 30 يونيو الماضي.

ولم يُرسل النادي الإنجليزي، خطاب بالموافقة على تمديد إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي، حتى ختام الموسم الرياضي الحالي.

ويضغط هيدرسفيلد على الأهلي لشراء عقد رمضان صبحي، في ظل عدم وجود عروض أوروبية كبيرة من أجل التعاقد مع الجناح الذي خرج من حسابات النادي الانجليزي.

وفاجئ هيدرسفيلد الإنجليزي إدارة الأهلي، وطلب عودة رمضان صبحي يوم 10 أغسطس الجاري، بعد 4 أيام فقط.

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وخاطب مسئولو هيدرسفيلد، نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي، بشأن ضرورة عودة اللاعب، ولن تم الرد على الخطاب بصعوبة العودة حاليًا بسبب توقف الرحلات الجوية.

وقد ينضم رمضان صبحي لتدريبات فريق هيدرسفيلد منتصف الأسبوع القادم، حال عدم إنهاء النادي الأهلي، لإجراءات شراء عقده بصفة نهائية.

فيما يترقب اللاعب وصول عروض أوروبية لضمه من هيدرسفيلد، حيث يرغب في العودة مجددًا إلى الاحتراف الخارجي.

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