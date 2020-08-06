بالفيديو..معلق ديربي الهلال والنصر يُثير اهتمام الألمانيين بسبب “بوم! بوم!”

جذب المعلق السعودي، فهد العتيبي، اهتمام صحيفة “11freunde” الألمانية، بعد نهاية مباراة الهلال والنصر، أمس الأربعاء، بفوز الزعيم 4 ـ 1 ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والذي توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

وأبرزت الصحيفة ردة فعل فهد العتيبي على هدف الهلال الرابع، الذي أحرزه بافتيمبي جوميز، بعد جملة رائعة بدأت من أندريه كاريلو الذي مرر إلى سالم الدوسري، ثم عرضية متقنة إلى جوميز ليُسدد بشكل مميز في شباك النصر.

وقال المصدر الألماني “بوم! بوم! بوم! بوم! هدف بافتيمبي جوميز يُشعل حماس المعلق السعودي فهد العتيبي .. هدف جميل من الهلال في شباك النصر يحصل على إشادة كبيرة من المعلق الذي يصرخ معجبا بالهدف الرائع”.

ورفع الهلال رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، في صدارة الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني، وبات الزعيم قريبًا من تحقيق اللقب قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وسجل أهداف الهلال في شباك النصر سيباستيان جيوفينكو، كارلوس إدواردو، وبافتيمبي جوميز “هدفين”، بينما أحرز هدف الفريق النصراوي الوحيد اللاعب سلطان الغنام.

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