بث مباشر | شاهد روما وإشبيلية في الدوري الأوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “روما وإشبيلية” ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 5-8-2020 في إياب ثمن نهائي (الاقصائي) من الدوري الأوروبي.
تنقل مباراة “روما وإشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية، وقناة بي تي سبورت 3.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش، 18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية، على ملعب “ام اس في ارينا” بمدينة دوشبرغ الألمانية.
يستقبل ملعب ام اس في ارينا بألمانيا مباراة “روما وإشبيلية”، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة باقي مواجهات دور الـ16 على ملاعب محايدة بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، بسبب انتشار فيروس كورونا.
وتأهل “روما” إلى هذا الدور على حساب “جينت” البلجيكي بعدما فاز عليه ذهابًا بهدف مقابل لا شيء، وتعادل إيابًا بهدف لمثله.
بينما صعد “إشبيلية” على حساب كلوج الروماني بأفضلية الاهداف خارج الديار، بعد تعادله ذهابًا بهدف لمثله، وتعادل سلبًا في مباراة الإياب.
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