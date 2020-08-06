بث مباشر | مشاهدة مباراة روما وإشبيلية في الدوري الأوروبي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة روما الإيطالي وإشبيلية الإسباني ضمن أهم مباريات اليوم الخميس 5-8-2020 في إياب ثمن نهائي (الاقصائي) من الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

تنقل مباراة “روما وإشبيلية” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 12 الإنجليزية، وقناة بي تي سبورت 3.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:55 بتوقيت جرينتش، 18:55 بتوقيت مصر، 19:55 بتوقيت السعودية، على ملعب “ام اس في ارينا” بمدينة دوشبرغ الألمانية.

يستقبل ملعب ام اس في ارينا بألمانيا مباراة “روما وإشبيلية”، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة باقي مواجهات دور الـ16 على ملاعب محايدة بنظام المباريات الإقصائية دون ذهاب وإياب، بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وتأهل “روما” إلى هذا الدور على حساب “جينت” البلجيكي بعدما فاز عليه ذهابًا بهدف مقابل لا شيء، وتعادل إيابًا بهدف لمثله.

بينما صعد “إشبيلية” على حساب كلوج الروماني بأفضلية الاهداف خارج الديار، بعد تعادله ذهابًا بهدف لمثله، وتعادل سلبًا في مباراة الإياب.

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روما 0-1 إشبيلية

????️ملعب ام اس في ارينا (دوشبرغ – ألمانيا)

????الدوري الأوروبي (دور الـ16)

⌚جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر من مباراة القمة بين إشبيلية وروما.

سيكون معكم محمود ماهر لتغطية هذا اللقاء المرتقب.

كل ما عليك فعله هو تحديث الصفحة كل 60 ثانية للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

تشكيلة إشبيلية اليوم: ياسين بونو – دييجو كارلوس – ريجيلون – كوندي – خيسوس نافاس – فيرناندو – جوردان – إيفير بانيجا – سوسو – أوكامبوس – يوسف النصيري.

تشكيلة روما اليوم: لوبيز – إيبانيز – ألكسندر كولاروف – مانشيني – بيريس – دياوارا – كريستانتي – سبينازولا – مخيتاريان – زانيولو – إدين دجيكو.

0″ دقيقة حداد على أرواح ضحايا فيروس كورونا..اللاعبون يتجمعون على دائرة خط الوسط..سكوت رهيب في الملعب.

1″ صافرة بداية اللقاء..

3″ بداية بطيئة للقاء، وكرات طولية من إشبيلية إلى يوسف النصيري.

5″ روما يحاول تهدئة اللعب في بداية اللقاء لامتصاص حماس إشبيلية الذي ظفر مؤخرًا بمقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا على حساب فياريال في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإسباني.

12″ أووووووووووووووووه…العارضة تنقذ الموقف!! رأسية جميلة من مدافع إشبيلية “كوندي” بعد تلقيه تمريرة عرضية من ركنية، تتصدى لها العارضة وتخرج خارج الملعب.

21″ جوووووووووووووووول…إشبيلية يترجم سيطرته بهدف مستحق بواسطة لاعب ريال مدريد المعار “ريجيلون” الذي توغل وركض بأقصى سرعة داخل منطقة الجزاء قبل أن يصوب بقدمه اليسرى من أسفل الحارس لوبيز.

23″ كولينج بريك مُبكر جدًا.. وقت مستقطع لمدة دقيقتين.

26″ روما يفقد الكرة بسهولة في وسط ملعب إشبيلية .. المحاولات لا تكتمل والتمريرات غير منضبطة في الخطوط الأمامية دائمًا.

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