صحيفة بيروفية: بصمة “كاريلو” تحضر في الرباعية.. والنصر “ضحية” الهلال

أبرزت صحيفة “elbocon” البيروفية تحقيق نادي الهلال للفوز في الديربي على النصر، أمس الأربعاء بنتيجة 4 ـ 1، ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، الذي توقف من1 منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ورفع الهلال رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، في صدارة الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني، وبات الزعيم قريبًا من تحقيق اللقب قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وأشارت الصحيفة البيروفية إلى مشاركة أندريه كاريلو كلاعب بديل في ديربي الهلال والنصر عند الدقيقة 69، حيث دخل بدلا من الإيطالي سباستيان جيوفينكو.

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وأوضحت أن محترف الهلال استطاع المشاركة في هدف الهلال الرابع بعد تمريرة إلى سالم الدوسري الذي لعبها بشكل مميز لزميله بافتيمبي جوميز، ليسدد الأخير متقنة في الشباك عند الدقيقة 80، لافتة إلى أن آخر مباراة رسمية شارك فيها كاريلو كانت أمام ضمك يوم 11 مارس الماضي.

وسجل أهداف الهلال في شباك النصر سيباستيان جيوفينكو، كارلوس إدواردو، وبافتيمبي جوميز “هدفين”، بينما أحرز هدف الفريق النصراوي الوحيد اللاعب سلطان الغنام.

واختتم المصدر البيروفي “بهذا الانتصار، يبقى الهلال في المركز الأول في المسابقة، برصيد 54 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقية، النصر الذي كان ضحيته مساء الأربعاء. سيكون التحدي التالي لأندريه كاريو والهلال في 10 أغسطس ضد الفتح”.

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