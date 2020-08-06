رياضة | عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرف أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بكدمة قوية في القدم مع نهاية التقسيمة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع الشيخ لبعض الفحوصات الطبية مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على حالة اللاعب.

Advertisements

ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‏‎ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.