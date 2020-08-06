رياضة | عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرف أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة بكدمة قوية في القدم مع نهاية التقسيمة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وخضع الشيخ لبعض الفحوصات الطبية مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، للوقوف على حالة اللاعب.
ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.