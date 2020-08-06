رياضة | الإعلان عن تشيكل المصري ضد الزمالك في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان عن تشيكل المصري ضد الزمالك في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول بالنادي المصري البورسعيدي، تشكيله لمواجهة الزمالك، بعد قليل، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة 14 للدوري المصري الممتاز. وجاء تشكيل المصري كالتالي: حارس المرمى: أحمد مسعود. خط الدفاع: كريم العراقي وإسلام أبو سليمة وأحمد شوشة وبهاء مجدي. خط الوسط: محمد جابر وعمرو موسى وحسن علي وفريد شوقي. خط الهجوم: أحمد ياسر ومحمود وادي. ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك والمصري اليوم :- 1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة. 2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة. 3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة. 4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة. 5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة. Advertisements 6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة. 7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة. 8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة. 9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة. 10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة. 11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة. 12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة. 13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة. 14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة. 15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة. 16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة. 17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة. 18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة

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