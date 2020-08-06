رياضة | نجم الجزائر مطلوب في توتنهام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الجزائر مطلوب في توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي طالب إدارة ناديه التعاقد مع أحد نجوم برينتفورد.

وأفادت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأن مورينيو يرغب في التعاقد مع الجزائري سعيد بن رحمة نجم برينتفورد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن برينتفورد طلب من إدارة توتنهوم مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات نجمه الجزائري المتألق.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن بن رحمة البالغ من العمر 24 عامًا جذب اهتمام كلا من تشيلسي وآرسنال وويستهام يونايتد الإنجليزيين.