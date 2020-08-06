رياضة | مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت بالجملة... كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

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محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع

محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط.

مصطفى محمد في الهجوم.

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو وكابونجو كاسونجو وأسامة فيصل ومحمد حسام وحاتم محمد ومحمد عبدالغني.