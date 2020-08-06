رياضة | جوارديولا: علينا أن لا نرتكب العديد من الأخطاء أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا: علينا أن لا نرتكب العديد من الأخطاء أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن مواجهة فريقه غدًا أمام ريال مدريد في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

جوارديولا قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"علينا أن لانرتكب العديد من الأخطاء، هذه البطولة تعاقبك على أخطائك، لقد تحدثنا سويًا في السنوات الماضية على الأخطاء التي تسبب خروجنا".

وأضاف :"إذا أردنا الفوز بهذه البطولة يجب أن نكون مركزين من هذه الناحية".

وتابع :"دي شعور بأننا جاهزون لتقديم أداء جيد وللانتصار في اللقاء. نحن جاهزون".

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وزاد :"نرغب بتحقيق البطولة بكل تأكيد. علينا الفوز على فرق أمثال ريال مدريد من أجل القيام بذلك. يجب علينا الانتصار للتأهل للدور المقبل".

وعن فوز فريقه في مباراة الذهاب بإسبانيا قال :"الأمر مضى عليه وقت طويل. علمنا بعد اللقاء أننا سنواجه لقاء مختلف على أرضية ميداننا، بدون جماهيرنا ولكننا سنحاول تقديم لقاء جيد".

وأكمل :"نرغب بتحقيق البطولة بكل تأكيد، علينا الفوز على فرق أمثال ريال مدريد من أجل القيام بذلك، يجب علينا الانتصار للتأهل للدور المقبل".

واختتم حديثه بالتطرق إلى رأيه في زيدان مدرب ريال مدريد قائلا :"عندما تقوم بتحليل خطته يقوم برسم وتقديم خطة أفضل".

وأتم :"من الصعب علينا تحليل تكتيكاته، شاهدنا كل لقاءات ريال مدريد منذ التوقف وتناقشنا فيما ممكن أن يتبعوه في اللقاء، ولكن ما قمنا به أكثر هو التناقش في امكانية التسبب في متاعب لفريقهم".