رياضة | الأهلي يدفع بـ "الجوكر" في مركز الظهير الأيمن ضد إنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدفع بـ "الجوكر" في مركز الظهير الأيمن ضد إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسرس رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بأحمد فتحي في مركز خط الدفاع أمام إنبي في مركز الظهير الأيمن.

حيث يعاني الأهلي في مشكلة في مركز خط الدفاع، بسبب غياب رامي ربيعة بسبب الإيقاف، وياسر إبراهيم بداعي الإصابة، فضلًا عن إيقافه على خلفية أحداث لقاء السوبر، بالإضافة إلى إصابة أيمن أشرف، بالتواء في الكاحل.

وسوف يعتمد فايلر على أحمد فتحي في مركز خط الدفاع، بجانب محمود متولي، في حال عدم جاهزية أيمن أشرف، الذي سيخضع لفحص طبي في مران الفريق لتحديد موقفه.

ويلتقي الأهلي أمام إنبي يوم الأحد 9 أغسطس الجاري، في اللقاء الذي سيقام على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدور المصري..