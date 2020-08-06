رياضة | نادى السويس: ننتظر رد الاتحاد لمعرفة اجراء اللاعبين لمسحة لفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نادى السويس: ننتظر رد الاتحاد لمعرفة اجراء اللاعبين لمسحة لفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المحاسب محمد هلال، رئيس نادى منتخب السويس، أن النادى خطاب الاتحاد المصرى لكرة القدم من اجل التعرف على موعد اجراء المسح للاعبين بالفريق الاول لكرة القدم قبل استكمال باقى مباريات دورى الدرجة الثانية فى شهر ستبمبر المقبل.

وقال المحاسب محمد هلال فى تصريح لموقع ا"لفجر الرياضى" أنالفريق جدد التعاقد مع أشرف خضر المدير الفنى لاستكمال الخمس مباريات المتبقة من الموسم الماضى قبل توقف البطولة بسبب جائحة فيروس كورونا ، لافتا اننا نسعى على دعم الفريق بعدد من اللاعبين فى الموسم المقبل من اجل تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

وأشار رئيس نادى منتخب السويس أن جميع مستحقات اللاعبين بالنادى سيتم صرفها بالكامل خلال الايام المقبلة ، موضحا ان المستحقات المتبقية هي الخاصة بفترة التوقف انتشار فيروس كورونا.