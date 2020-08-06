رياضة | مصيلحى يجتمع بلاعبي الاتحاد في معسكر برج العرب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مصيلحى يجتمع بلاعبي الاتحاد في معسكر برج العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندري بفريق الكرة، والجهاز فنى بقيادة طلعت يوسف، بمعسكر الفريق ببرج العرب و الذي بدأ اليوم استعداداً لمباراة نادى الزمالك و المقرر لها يوم الاثنين القادم في إطار مباريات الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز ، فى تمام الساعة التاسعة مساءً علي إستاد برج العرب.

وطالب رئيس النادى اللاعبين ببذل كل ما لديهم من جهد في المباريات القادمة لإسعاد جماهير الثغر العظيمة مؤكداً أن الفريق سيلقى كل الدعم من جماهيره و مجلس إدارة النادى ، للعودة مجدداً للأنتصارات و الأداء المتميز الذى قدمه فريق الكرة منذ بداية الموسم .

كان فريق الاتحاد السكندري بقياده طلعت يوسف ،بدء تدريباته استعداداً لاستئناف المسابقه ،واجري مساحاته الطبيبه من أجل اكتشاف اي اصابات إيجابيه بكورونا لعزلهم عن باقي الفريق .