رياضة | سانشيز مستمر مع إنتر ميلان حتى 2023

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سانشيز مستمر مع إنتر ميلان حتى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي أعلن عن تجديد تعاقده مع نجمه التشيلي أليكسيس سانشيز بشكل دائم بعقد يستمر حتى 2023.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم التشيلي لعب في الموسم الحالي مع إنتر ميلان على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنجليزي ليقرر الفريق اللومباردي ضمه بشكل دائم.

ونوهت التقارير الصحفية أن سانشيز شارك مع إنتر ميلان في 29 مباراة وتمكن من تسجيل أربعة أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن سانشيز البالغ من العمر 31 عامًا يمتلك تجربة كبيرة في الكرة الأوروبية، حيث لعب أيضًا في صفوف برشلونة الإسباني وآرسنال الإنجليزي وأودينيزي الإيطالي.