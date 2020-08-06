رياضة | عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - الأهلي يتلقى ضربة قوية في بشأن رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم، عن موقف رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى النادي الأهلي، بالموسم الجديد.

وأكد موقع "Examiner Live البريطاني"، أن رمضان صبحي المُعار إلى الأهلي، سيعود مثله مثل زملائه من اللاعبين المُعارين من هيدرسفيلد، الذين انتهت إعارتهم مع أنديتهم في 30 يونيو الماضي.

وأوضح الموقع، أن عودة رمضان صبحي للفريق، ستأتي بسبب بدأ تدريبات فريقه، استعدادا لبدء الموسم الجديد من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب".

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ويبدأ فريق هيدرسفيلد الاستعداد للموسم الجديد، خاصة أن دوري الدرجة الثانية الإنجليزي "تشامبيونشيب" يوم 12 سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي دفع نادي هيدرسفيلد للتفكير في منع رمضان صبحي من الاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم الكروي في مصر والذي يمتد إلى شهر نوفمبر المقبل.

وتابع: "النادي اللندني لم يتوصل لأي اتفاقات حتى الآن مع نظيره الأهلي، لبيع اللاعب بصفة نهائية في ظل ضعف المقابل المادي من القلعة الحمراء".

واختتمت: "هيدرسفيلد يسعى لكسب الكثير من الأموال من وراء بيع اللاعب، حيث سينظر للعروض المقدمة له بالفترة المقبلة، وفي حال فشل تحقيق ما يريد سيحتفظ باللاعب بالموسم الجديد".