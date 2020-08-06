رياضة | فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة خليفة حسام عاشور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية اليوم أن رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء يرغب فى عودة أكرم توفيق لاعب الوسط والمعار لصفوف الجونة لتدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأعطي فايلر الضوء الأخضر لعودة أكرم توفيق خلال نهاية الموسم الحالي للتواجد فى وسط الملعب بعدما رحل حسام عاشور قائد الفريق.

ويذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز عادت اليوم الخميس وسيقام لقاء الأهلي وإنبي يوم الأحد المقبل.