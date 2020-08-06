شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي ورقة الزمالك الرابحة أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، الاعتماد على مصطفى فتحى، خلال مباراة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها اليوم الخميس، على أرض ملعب برج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 14 لبطولة الدورى الممتاز.

جاء قرار كارتيرون، بعد ظهوره بشكل جيد خلال معسكر الفريق في مدينة برج العرب، وإحرازه هدفا في المباراة الودية أمام طنطا، ويمثل مصطفى فتحى إضافة كبيرة للفريق، ومن المتوقع أن يكون له دورا مؤثرا مع الفريق في ظل الغيابات الكبيرة في صفوف الأبيض.

ولم يظهر تفكير كارتيرون، ما إذا كان سيعتمد على مصطفى فتحى في التشكيل الأساسى، أو سيكون ورقة رابحة على مقاعد البدلاء.