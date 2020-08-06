شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكلف «عبدالرؤوف» بمتابعة البرنامج التأهيلى لـ«بن شرقى واوناجم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، أحمد عبدالرؤوف، المدرب المساعد للفريق، بمتابعة تنفيذ الثنائى المغربى، أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، للبرنامج التأهيلى الموضوع لهما، كما اتفق المدير الفني، مع محمد أسامة، طبيب الفريق، على عمل قياسات بدنية وفحوصات طبية بشكل دورى خلال البرنامج التأهيلى، وذلك من اجل الإطمئنان عليهما.

ويبدأ الثنائى المغربى، أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، «الجمعة»، البرنامج التأهيلى الذي قام المدير الفني بوضعه لهما، وذلك لجهيزهما للمشاركة مع الفريق خلال الفترة المقبلة، أملا في وصولهم لقمة مستواهما الفني والبدنى خصوصا وان الفريق مقبل على مباريات مهمة في الدورى العام، بالإضافة إلى مباراة الرجاء المغربى، في نصف نهائي دورى ابطال افريقيا، المقررة الشهر المقبل، حيث ان مباراة الذهاب ستكون في المغرب بينما ستلعب مباراة الإياب في القاهرة.