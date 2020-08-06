- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديفو يطالب موريلوس بتجاهل شائعات سوق الإنتقالات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
طالب نجم نادي رينجيرز الأسكتلندي جيرماين ديفو زميله في الفريق الفريدو مورليوس بتجاهل شائعات سوق الإنتقالات، في ظل الحديث عن إمكانية إنتقاله لأحد نوادي الدوري الممتاز.
وقال ديفو في حديث صحافي :"أقول له أن لا يشغل باله بالأمر، عندما تكون شاباً قد تشعر بالتوتر تجاه الأمر".
وتابع :"بالأخص بالنسبة له عندما يرى تعاقد النادي مع مهاجمين جديدين، عليه فقط أن يركز على نفسه وأن يلعب كرة القدم، إن كنت في مكان ألفريدو لن أفكر بالأمر".
وأضاف :"كنت سأطفي هاتفي ولن أتحدث مع وكيلي بصراحة، سأدعه يتولى الأمر وأنا سأركز على اللعب فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر ديفو يطالب موريلوس بتجاهل شائعات سوق الإنتقالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.