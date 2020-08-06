ديفو يطالب موريلوس بتجاهل شائعات سوق الإنتقالات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

طالب نجم نادي ​رينجيرز​ الأسكتلندي ​جيرماين ديفو​ زميله في الفريق الفريدو مورليوس بتجاهل شائعات سوق الإنتقالات، في ظل الحديث عن إمكانية إنتقاله لأحد نوادي الدوري الممتاز.

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وقال ديفو في حديث صحافي :"أقول له أن لا يشغل باله بالأمر، عندما تكون شاباً قد تشعر بالتوتر تجاه الأمر".

وتابع :"بالأخص بالنسبة له عندما يرى تعاقد النادي مع مهاجمين جديدين، عليه فقط أن يركز على نفسه وأن يلعب كرة القدم، إن كنت في مكان ألفريدو لن أفكر بالأمر".

وأضاف :"كنت سأطفي هاتفي ولن أتحدث مع وكيلي بصراحة، سأدعه يتولى الأمر وأنا سأركز على اللعب فقط".