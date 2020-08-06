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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روميرو: سواريز لن يرحل عن البرشا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
تحدث الصحافي جيرارد روميرو عن إمكانية رحيل لويس سواريز عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
واكد روميرو انه لا يوجد احتمال لرحيل لويس سواريز عن برشلونة هذا الصيف، خاصة أنه سواريز يشكل صداقة وشراكة هجومية رائعة مع ليونيل ميسي قائد البارسا، ولا يفكر الأوروغواياني الرحيل هذا الصيف حيث سينتهي عقده في عام 2021. وكان الصحافي فابريزيو رومانو بشبكة سكاي سبورتس قد أشار إلى أن برشلونة يفكر في بيع لويس سواريز هذا الصيف، حيث لن يكون مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو بنفس الفريق.
وكان الصحافي فابريزيو رومانو بشبكة سكاي سبورتس قد أشار إلى أن برشلونة يفكر في بيع لويس سواريز هذا الصيف، حيث لن يكون مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو بنفس الفريق.
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