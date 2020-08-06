روميرو: سواريز لن يرحل عن البرشا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

تحدث الصحافي ​جيرارد روميرو​ عن إمكانية رحيل ​لويس سواريز​ عن ​برشلونة​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



واكد روميرو انه لا يوجد احتمال لرحيل لويس سواريز عن برشلونة هذا الصيف، خاصة أنه سواريز يشكل صداقة وشراكة هجومية رائعة مع ليونيل ميسي قائد البارسا، ولا يفكر الأوروغواياني الرحيل هذا الصيف حيث سينتهي عقده في عام 2021. وكان الصحافي فابريزيو رومانو بشبكة سكاي سبورتس قد أشار إلى أن برشلونة يفكر في بيع لويس سواريز هذا الصيف، حيث لن يكون مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو بنفس الفريق.

وكان الصحافي فابريزيو رومانو بشبكة سكاي سبورتس قد أشار إلى أن برشلونة يفكر في بيع لويس سواريز هذا الصيف، حيث لن يكون مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلانو بنفس الفريق.