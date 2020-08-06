غوارديولا: هدفنا تحقيق الفوز على ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

كشف المدرب الاسباني لنادي ​مانشستر سيتي​ ​بيب غوارديولا​ عن رغبة فريقه في تقديم افضل ما لديهم خلال المباراة المرتقبة التي ستجمعه امام ​ريال مدريد​ الاسباني في اياب دور الـ 16 لبطولة ​دوري ابطال اوروبا​.

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وفي حديث له، قال غوارديولا: "لقد لعبنا مباراة الذهاب منذ فترة طويلة، ولدينا مباراة أخرى على أرضنا ولكن بدون جماهيرنا وسنحاول تقديم مستوى قوي أمام الريال".

واضاف: "علينا الحذر، نحن نلعب أمام فريق كبير، يستطيع معاقبتك في أي لحظة لذلك يجب التركيز على نقاط ضعفنا التي تكلفنا الكثير من الأهداف".

واختتم: "هدفنا الفوز بكل تأكيد ببطولة دوري أبطال أوروبا، علينا أن نهزم فرق مثل ريال مدريد إذا أردنا ذلك، وعلينا استغلال كل الفرصة التي تسنح لنا في المباريات".