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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: هدفنا تحقيق الفوز على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
كشف المدرب الاسباني لنادي مانشستر سيتي بيب غوارديولا عن رغبة فريقه في تقديم افضل ما لديهم خلال المباراة المرتقبة التي ستجمعه امام ريال مدريد الاسباني في اياب دور الـ 16 لبطولة دوري ابطال اوروبا.
وفي حديث له، قال غوارديولا: "لقد لعبنا مباراة الذهاب منذ فترة طويلة، ولدينا مباراة أخرى على أرضنا ولكن بدون جماهيرنا وسنحاول تقديم مستوى قوي أمام الريال".
واضاف: "علينا الحذر، نحن نلعب أمام فريق كبير، يستطيع معاقبتك في أي لحظة لذلك يجب التركيز على نقاط ضعفنا التي تكلفنا الكثير من الأهداف".
واختتم: "هدفنا الفوز بكل تأكيد ببطولة دوري أبطال أوروبا، علينا أن نهزم فرق مثل ريال مدريد إذا أردنا ذلك، وعلينا استغلال كل الفرصة التي تسنح لنا في المباريات".
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