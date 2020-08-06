اخبار الرياضه

غوارديولا: هدفنا تحقيق الفوز على ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوارديولا: هدفنا تحقيق الفوز على والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

كشف المدرب الاسباني لنادي ​مانشستر سيتي​ ​بيب غوارديولا​ عن رغبة فريقه في تقديم افضل ما لديهم خلال المباراة المرتقبة التي ستجمعه امام ​ريال مدريد​ الاسباني في اياب دور الـ 16 لبطولة ​دوري ابطال اوروبا​.

Advertisements

وفي حديث له، قال غوارديولا: "لقد لعبنا مباراة الذهاب منذ فترة طويلة، ولدينا مباراة أخرى على أرضنا ولكن بدون جماهيرنا وسنحاول تقديم مستوى قوي أمام الريال".

واضاف: "علينا الحذر، نحن نلعب أمام فريق كبير، يستطيع معاقبتك في أي لحظة لذلك يجب التركيز على نقاط ضعفنا التي تكلفنا الكثير من الأهداف".

واختتم: "هدفنا الفوز بكل تأكيد ببطولة ، علينا أن نهزم فرق مثل ريال مدريد إذا أردنا ذلك، وعلينا استغلال كل الفرصة التي تسنح لنا في المباريات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غوارديولا: هدفنا تحقيق الفوز على ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا