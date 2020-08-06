توريس: ريال مدريد يعرف أننا مهتمون بـ دياز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

اشار رئيس نادي ​خيتافي​ ​أنخيل توريس​ الى أنه سيبرم أربعة تعاقدات، مؤكدًا اهتمامه بلاعب ​ريال مدريد​ ​إبراهيم دياز​.

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ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات توريس التي اتت على الشكل التالي: "الموسم المقبل سنقوم بأربعة تعاقدات، لدى بوردالاس عقد، ولم يخبرني بأي شيء عن المغادرة".

وأضاف: "سيكون عامًا معقدًا لكرة القدم الإسبانية، لا أعتقد أنه سيكون هناك جمهور في الموسم المقبل في الليغا".

واختتم: "ريال مدريد يعرف أننا مهتمون بـ دياز، إذا سمحوا لنا واللاعب نفسه رغب في القدوم، فسوف نوفر له مكانًا في الفريق".