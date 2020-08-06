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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توريس: ريال مدريد يعرف أننا مهتمون بـ دياز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
اشار رئيس نادي خيتافي أنخيل توريس الى أنه سيبرم أربعة تعاقدات، مؤكدًا اهتمامه بلاعب ريال مدريد إبراهيم دياز.
ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تصريحات توريس التي اتت على الشكل التالي: "الموسم المقبل سنقوم بأربعة تعاقدات، لدى بوردالاس عقد، ولم يخبرني بأي شيء عن المغادرة".
وأضاف: "سيكون عامًا معقدًا لكرة القدم الإسبانية، لا أعتقد أنه سيكون هناك جمهور في الموسم المقبل في الليغا".
واختتم: "ريال مدريد يعرف أننا مهتمون بـ دياز، إذا سمحوا لنا واللاعب نفسه رغب في القدوم، فسوف نوفر له مكانًا في الفريق".
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