بالاك يحث كلوب على تدريب المنتخب الألماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

أعرب مايكل ​بالاك​ قائد منتخب ألمانيا سابقا عن إعجابه العميق بمدرب ​ليفربول​ يورغن كلوب، ويأمل أن يتولى المدرب الألماني تدريب منتخب بلاده في وقت ما في المستقبل.

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وقال بالاك: "إنه لأمر مثير للإعجاب كيف جعل يورغن ليفربول في القمة، ثم قادهم إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والآن إلى لقب الدوري".

وأضاف: "لقد بث الروح الجديدة في الريدز، يحقق أقصى استفادة من لاعبيه. إنه مدرب استثنائي للغاية. بالنسبة لي هو واحد من أفضل ثلاثة مدربين في العالم".

وتابع: "لماذا لا يكون أحد أفضل المدربين في العالم مرشحًا لمنصب تدريب المنتخب الوطني؟ السؤال ليس ما إذا كان يمتلك المؤهلات اللازمة لذلك، ولكن السؤال هو ما إذا كان كلوب يرغب في أن يصبح مدربًا وطنيًا".