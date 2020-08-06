شكرا لقرائتكم هونيس ينصح ألابا بالبقاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نصح أولي هونيس الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم النجم النمساوي ديفيد ألابا بتمديد تعاقده مع بطل الدوري الألماني (بوندسليغا)، حتى ولو كان أمامه عرض أفضل في مكان آخر.

وقال هونيس في مقابلة مع شبكة دي.أيه.زد.ان" :"يمكنني القول من الخبرة التي اكتسبتها إن المليون الأخير ليس مهما".

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ولدى ألابا، 28 عاما، عقد مع النادي حتى 2021 بعدما تطور ليصبح أحد أفضل المدافعين في أوروبا بعد أن انتقل للعب كقلب دفاع بدلا من مركز الظهير. وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية اليوم الخميس أنه يميل نحو التجديد.

وقال هونيس إن الانتقال ربما "يكون تقدما من الناحية المالية، ولكنه خطوة للوراء في كافة النواحي الأخرى. شعوري أن الأندية التي يرغب في الانتقال لها لم تستفسر عنه حتى الآن، ولذلك، لدي أمل بأنه سيبقى".

وذكرت تقارير أن مانشستر سيتي، الذي يقوده جوسيب غوارديولا مدرب بايرن السابق، أبدى رغبته في ضم ألابا ولكن اللاعب يفضل الانتقال لريال مدريد أو برشلونة.