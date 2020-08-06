شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. كنزى محمد لاعبة اليد بالأهلى: حلمى أكون مغنية وبحب ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى كنزى محمد لاعبة كرة اليد بالنادى الأهلى، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الرسم. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ الباستا. من نجمك المفضل؟ Niklas landin من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ مغنية ولكن صوتى مش حلو قوى. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا.. بتعامل ولا كأنى سمعت حاجة. Advertisements مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ ياسمين عبد العزيز. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ رياضى.

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كنزي 2

كنزي

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