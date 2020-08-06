شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق الإجراءات الاحترازية فى برج العرب قبل لقاء الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر ملعب برج العرب في ثوبه الجديد بعد التجديد التى تمت فى الفترة الماضية حيث يستضيف لقاء الزمالك والمصري الذى سيقام في الثامنة من مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الاسوبع الـ 14 من الدورى الممتاز بعد توقف لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا .

يظهر ملعب برج العرب بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي طلبها مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان الذى يشرف بنفسه على هذه الإجراءات في مختلف الاندية .



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وتشهد قائمة الزمالك لمباراة الليلة العديد من الغيابات بسبب الإصابات والإيقاف، حيث يغيب الثنائى يوسف أوباما وطارق حامد بسبب الإصابة، بينما يغيب محمود عبد الرازق شيكابالا وعبد الله جمعة وأمام عاشور للإيقاف بعد أحداث مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى وأيضا يغيب الثنائى المغربى محمد أوناجم وأشرف بن شرقى لعدم جاهزيتهما بسبب تأخر عودتهما من بلادهما لظروف الطيران بسبب انتشار فيروس كورونا .

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك مباراة الليلة أمام المصرى بتشكيل يضم كلا من :

فى حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفى الدفاع.. محمود علاء، محمود حمدى "الونش"، حازم إمام، محمد عبد الشافي.

وفى الوسط.. فرجانى ساسي، محمد حسن، أحمد سيد "زيزو"، إسلام جابر، مصطفى فتحى أو "أسامة فيصل".

وفى الهجوم.. مصطفى محمد

أما بالنسبة للمصرى، نجح طارق العشرى المدير الفنى للفريق فى إيصال اللاعبين لأعلى فورمة للمباريات، بعدما خاض معسكرا ناجحا ببرج العرب لمدة 10 أيام خاض فيه أربع مباريات واستطاع عمل توليفة جديدة من اللاعبين، بالإضافة لتأهيل بعض اللاعبين المصابين على رأسهم أحمد مسعود حارس المرمى وعماد فتحى العائد من إصابة بالرباط الصليبى، ويعول العشرى كثيراً على لاعبى الحرس القديم بصفوف الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعينه على التقدم خطوة نحو المنافسة على المربع الذهبى، خاصة أن الفريق مازال لديه مباراة أخرى مؤجلة وفى حال الفوز بهما سيدخل بقوة زمرة الأندية التى تنافس على المربع الذهبى .

وعقد طارق العشرى أكثر من جلسة مع اللاعبين، وحثهم على بذل أقصى ما فى وسعهم خلال تلك المباراة من أجل خطف الثلاث نقاط فى ظل الغيابات الكثيرة داخل صفوف الفريق الأبيض والتى تجعل المباراة فى المتناول، فى الوقت الذى يغيب فى الثنائى مفتاح طقطق وسعيدو صنبورى من المصرى لعدم الالتزام ورغبة العشرى فى وضع حد لتلك الحالة قبل الدخول فى زمرة مباريات الدورى .