شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل مختار مختار عن تدريب الإنتاج الحربى؟.. مجدى عبد العاطى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجدى عبد العاطى، المدرب العام لفريق الإنتاج الحربى والقائم بأعمال المدير الفنى، أن علاقته مع مختار مختار وراء قبوله المنصب، وقال عبد العاطى فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر إذاعة راديو مصر، "العلاقة مع مختار مختار وراء قبولى منصب المدرب العام فى الإنتاج، وقد تحدث معى هاتفيا بسبب الظروف التى يمر بها الفريق، وبعد إصابته بالفيروس ورحيل محمد عبد الله لم أتردد لحظة واحدة فى قبول العرض، كان أمرا يجب تنفيذه على الفور".

وأضاف عبد العاطى، "مختار حالته فى تحسن كبير، وخلال الأسبوع المقبل سيكون معنا فى التدريبات، علاقتى مع الكابتن مختار وراء قبولى المنصب، وحال رحيله وتولى أى مدرب آخر فلن أقبل بالعمل مدربا عاما مع أى مدرب آخر، قبلت المنصب بسبب الوضع الصحى الحالى فى الإنتاج الحربي، وعلاقتى الجيدة مع مختار مختار".

وتابع عبد العاطى، "طلبنا تأجيل لقاء إف سى مصر والأهلي، وتم تأجيل لقاء نادى مصر فقط، دخل معنا فى التدريبات أمس 8 لاعبين، بعدما كنا نتدرب فقط 12 لاعباً فقط، ولكن بعض اللاعبين مازالوا فى حاجة لتجهيزهم قبل استئناف الدورى الممتاز، سنعمل على رفع الحالة البدنية للاعبين".

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وأضاف "لو فريق الإنتاج جاهز فنيا وبدنيا فلن نخشى مواجهة أى منافس، لكن الفريق لم يخض أى مباريات ودية منذ فترة طويلة، أحتاج فقط وجود فترات كافية قبل المباريات، وسنحاول تجهيز كل اللاعبين"

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى مصر والإنتاج الحربى والمقرر اقامتها فى الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية، وذلك نظرا لعدد العينات الإيجابية التى ظهرت فى تحليل ڤيروس كوڤيد-١٩ الذى اُجرى للاعبى وجهاز الفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى.

وأكد المهندس حسام الزناتى مدير مسابقات الاتحاد أن حالة فريق الإنتاج الحربي استثنائية حيث وصلت عدد الإصابات به إلى ١٩ فردًا، ما بين لاعبين وفنيين واداريين، إضافة إلى أن الإصابات حدثت قبل استئناف المسابقة بحوالى ثلاثة أسابيع، فجاء تأثيرها على مباراة وحيدة، بعكس وقوع الحالة لا قدر الله أثناء المسابقة ستؤثر حتما على عدد أكبر من المباريات.