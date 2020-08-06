شكرا لقرائتكم خبر عن الإيجيبشن ليج يعيد مشاهير الكرة من ملعب "التيك توك" لـ "المستطيل الأخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة مساء اليوم الخميس تعلن مسابقة الدوري عودة نجومها للمستطيل الأخضر حيث التنافس الشريف والصراع المحتدم على البطولات والألقاب والإنجازات الجماعية والشخصية بعد فترة تجميد دامت خمسة شهور كاملة منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

اليوم يعود مشاهير الكرة المصرية للملاعب بعد فترة طويلة في العزل المنزلى دفعتهم للتوجه لتطبيق "التيك توك" لكسر حالة الملل التى عاشوها جراء توقف الأنشطة الرياضية بالكامل ، وكان "تيك توك" هو الأكثر انتشارًا لما يلاقيه من قبول وتفاعل من الجماهير حيث يكون قائم على تقلد شخصيات فنية بأصواتهم وهو ما يضفى حالة من المرح.

واعتلى الثلاثى مصطفى مهاجم الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا ورمضان صبحى نجما الأهلى قائمة أكثر مشاهير الكرة المصرية تفاعلاً على تطبيق تيك توك .

ودفعت فترة العزل المنزلى بسبب تفشى فيروس كورونا، وعدم خروج الكثيرين من بيوتهم، مشاهير الكرة، إلى دخول عالم "تيك توك" بصحبة عائلتهم حيث يقوم النجوم بنشر مجموعة من مقاطع الفيديوهات مع أسرتهم، وتصدر المشهد في العائلات الكروية على تيك توك النص الحلو في حياة النجوم سواء زوجاتهم أو خطيباتهم أو حتى بناتهم فظهر رمضان صبحى مع زوجته ونجله زين وظهر مصطفى محمد مع خطيبته في فيديوهات كثيرة قبل حفل زفافه وظهرت عائلة ياسر ريان بالكامل وكذلك عائلة محمد عمارة وهشام حنفى وأحمد عيد عبد الملك وحسين الشحات وأحمد الشناوى وعمرو جمال.

فيما نالت قنوات اليوتيوب جانبا من اهتمام مشاهير الكرة حيث أطلق حسين الشحات نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر قناة تحمل اسمه على اليوتيوب حيث نشر رسالة لمحبيه عبر إنستجرام يطالبهم فيها بالاشتراك فى قناته وهى أحدث خطوة للاعب لمواجهة العزل المنزلى.

كما قضى أغلب نجوم الكرة أوقاتهم في لعبة البلاي ستيشن في ظل قرار التجميد المفاجئ لكل دوريات العالم بشكل أصاب عشاق الساحرة المستديرة بصدمة قاسية لم تستوعبها العقول قبل أن تعود الروح لجسد عشاق الكرة بعودة الدوريات بعد زوال الغمة.

وتنطلق في الثامنة من مساء اليوم أول مباراة رسمية في الدوري عقب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في ايقاف النشاط لما يزيد على 100 يوم حيث يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الاسبوع الـ14 للدوري.

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