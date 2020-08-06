شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث مع بيبو المرشحين الأجانب لقطاع الناشئين بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش محمود الخطيب، رئيس الأهلى ولجنة التخطيط للكرة، مع خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين أسماء المدربين الأجانب المُرشحين لتولّى منصب الإدارة الفنية لقطاع الناشئين فى القلعة الحمراء، ويبحث الخطيب مع خالد بيبو ولجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف بعض الأسماء المُرشحة لشغل هذا المنصب الذى يرغب من خلالها الأهلى فى التعاقد مع مدرب أجنبى صاحب رؤية جيدة فى الاهتمام بالناشئين وإعداد كوادر جيدة فى هذا القطاع الملىء بالمواهب.

على الصعيد ذاته، كشف مصدر بالنادى الأهلى حقيقة التعاقد مع مدرب أجنبى لتولى قطاع الناشئين بالنادى فى التشكيل الجديد الموضوع من قبل خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وقال المصدر، "هناك بالفعل دراسة لهذا الملف، ويتم بحث إمكانية التعاقد مع مدرب أجنبى ليصبح مسئولاً عن الأمور الفنية لفرق القطاعات المختلفة داخل القلعة الحمراء".

وعن إمكانية التعاقد مع تاكيس جونياس، المدير الفنى السابق لدجلة، لتولى القطاع، أكد المصدر أن المدرب اليونانى يملك سيرة ذاتية جيدة، ومعروف عنه الكفاءة، إلا أن انضمامه للقطاع أمر صعب، خاصة أنه مدير فنى لفرق كبيرة، وبالتالى فليس من السهل إقناعه بمهمة تولى مسئولية قطاع الناشئين الأحمر وبالتالى فاسمه ليس مطروحاً للتواجد فى القطاع.

وأضاف المصدر أن هناك بالفعل مفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبى لتولى المسئولية الفنية للقطاع، إلا أنه فى حال عدم التوصل لاتفاق مع أى منهم سيتم صرف النظر عن الفكرة لعدم الرغبة فى التعاقد إلا مع مدرب يستطيع الإضافة لقطاع الناشئين ويساعد فى تطويره.