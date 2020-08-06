شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح زملكاوية وأحزان بورسعيدية عنوان الظهور الأخير للزمالك والمصرى قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق في الثامنة من مساء اليوم أول مباراة رسمية في الدوري عقب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في إيقاف النشاط لما يزيد على 100 يوم، حيث يلتقي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي في استاد برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ14 للدوري ، ويدخل الزمالك اللقاء وهو في الترتيب الرابع برصيد 31 نقطة حيث يبتعد الفريق الأبيض عن الأهلي متصدر المسابقة بفارق 18 نقطة ، في المقابل، يتواجد المصري في منتصف الترتيب وتحديدًا في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعد أن نجح الزمالك في آخر ظهور له بالحصول على لقبي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسى 3-1، والفوز ببطولة السوبر المصري ضد الغريم الأهلي بركلات الترجيح.

فيما يسعى المصرى البورسعيدى في لقاء الليلة لغسل أحزانه الافريقية بالفوز على الزمالك حيث شهد أخر ظهور له أحزان بالجملة وتحديدًا في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية حيث ودّع ممثل مصر من البطولة القارية بالخسارة على يد نهضة بركان المغربي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

واجه الزمالك طارق العشرى فى 20 مباراة من قبل، شهدت فوز الأبيض فى 9 لقاءات وتعادلهما فى 5 مواجهات وفوز العشرى فى 6 مباريات، بينما سجلت أندية طارق العشرى 22 هدفًا مقابل 26 هدفًا سجلهم الزمالك.

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يمتلك الفرنسى باتريس كارتيرون تاريخًا موفقًا أمام المصرى البورسعيدى حيث سبق وواجه الفريق البورسعيدى مرتين الأولى عندما كان يتولى قيادة وادى دجلة وتعادل الفريقين سلبيا موسم 2015 – 2016، وتحديدًا فى المباراة التى أقيمت بينهما يوم 23 أبريل 2016، فى الجولة الـ 25 من المسابقة وقتها، وكان يتولى قيادة المصرى وقتها المدرب حسام حسن

والمواجهة الثانية كانت عندما كان تولى كارتيرون قيادة الأهلى وفاز فيها على الفريق البورسعيدى بهدفين دون رد موسم 2018 – 2019، فى المباراة التى جمعت بينهما يوم 7 أغسطس 2018، وكان وقتها أيضًا يقود الفريق البورسعيدى حسام حسن.