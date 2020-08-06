شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الدورى.. ثنائى الإسماعيلى الأفضل فى المراوغات الناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عشاق الساحرة المستديرة فى مصر لعودة منافسات الدورى المحلى بعد توقف طويل فى أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويستهل الدورى المصرى بلقاء الزمالك مع المصري فى الثامنة مساءً على ملعب برج العرب، فى مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري والتى سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

وقبل انطلاق الدورى، يعد ثنائى الإسماعيلى عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى الأكثر فى المراوغات الناجحة وفقا للغة الأرقام، حيث نجح عبد الرحمن مجدى فى تنفيذ 67 مراوغة، فيما نفذ مهاجم وجناح الفريق محمد الشامى 64 مراوغة، يليهما محمد الصباحى ورزاق سيسه ثنائى الاتحاد بواقع 54 للأول و50 للأخير.

وصنع الثنائى 3 أهداف بالمسابقة حتى الآن، بواقع هدفين لعبد الرحمن مجدى وهدف للشامى.

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

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ويحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.