شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة محترفى الاسكواش تعلن عودة المسابقات لأول مرة منذ مارس ببطولة مانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، استئناف النشاط مجدداً وعودة البطولات لأول مرة منذ توقف شهر مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك فى يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر المقبل، حيث تنطلق بطولة مانشستر المفتوحة والتي تستضيفها بريطانيا، كأحدى البطولات المصنفة بالفئة الفضية.

كما أعلنت رابطة المحترفين عن تحديد موعد البطولة الثانية وهي بطولة "CIB"، الدولية والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة بين 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر المقبل، في مصر، وهي بطولة بفئة البلاتينيوم وهو أعلى تصنيف لبطولات الاسكواش، حيث تقام المنافسات بين أفضل 8 لاعبين من الرجال والسيدات على مدار الموسم الجاري، هم الأكثر وصولاً إلى المباريات النهائية في البطولات التي تمت إقامتها قبل التوقف.

ومن المقرر أن تقام بطولة مصر الدولية المفتوحة للاسكواش أمام أهرامات الجيزة في الفترة بين 10 أكتوبر المقبل وحتى 17 من نفس الشهر، فيما تقام بعدها بطولة قطر كلاسيك في الفترة بين 1 إلى 7 نوفمبر.

على أن تقام بطولة الجونة الدولية في الفترة بين 14 إلى 20 نوفمبر، ويعقبها بطولة هونج كونج المفتوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 6 ديسمبر.

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي، نور الطيب لاعبة هليوبوليس، ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائي المصري، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

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وكانت البطولة الثالثة وهى الأكبر بطولة أمريكا المفتوحة والتي توج بها علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً في منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه في نهائي البطولة الأولى على مواطنه علي فرج والثانية على محمد الشوربجي. وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتي كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب التي أقيمت في ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلي موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم في لعبة واحدة. وحصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى. كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد الشوربجي بآخر بطولة في الموسم قبل التوقف وهي بطولة كناري كلاسيك بعد تغلبه في المباراة النهائية على علي فرج، وتغلبت هانيا الحمامي في آخر بطولات الموسم على نور الشربيني في مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.