شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى عن تصرفات الهانى سليمان فى ودية الاتحاد: رد فعل ليس أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حمادة صدقى، المدير الفنى لسموحة، أن ناديه سيتقدم بتظلم لاتحاد الكرة ضد عقوبة إيقاف الهانى سليمان حارس مرمى الفريق، وقال صدقى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "سوف نقدم تظلماً لاتحاد الكرة لتقليص عقوبة الهانى سليمان، ولن أدافع عن الخطأ الذى ارتكبه، لكن الحكم لم يدون أحداث المباراة بالترتيب، لأن ما فعله لاعبنا كان رد فعل بعد تدخل رفعت بقوة على قدمه بحجة تعمده تضييع الوقت".

وأضاف حمادة صدقى، "عاقبت الحارس بتغريمه 50 ألف جنيه ولا أدافع عنه ولكنه رد فعل ليس أكثر، الحكم أكد بعد المباراة أنه لم يكتب تقريرا عما حدث، ولكن طلب منه هاتفيا كتابة تقرير لأن اللقاء كان مذاعا على الهواء مباشرة".

وتابع المدير الفنى لسموحة، "نتائج المباريات الودية ليس لها أهمية، ونركز فيها على علاج الأخطاء وتجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا، بأفضل صورة ممكنة."

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وعن مواجهة المقاولون العرب قال حمادة صدقى، "صلاح محسن مهاجم سموحة أصيب فى العضلة الضامة، وسيجرى أشعة وفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه، كما سنفتقد محمد كوفى وديريك نسيبامبي".

ورد مسئولو اتحاد الكرة على تصريحات حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، بشأن عقوبة إيقاف الهانى سليمان حارس الفريق السكندرى 3 مباريات بسبب أزمته مع أحمد رفعت، لاعب الاتحاد السكندرى، فى المباراة الودية بينهما، وقال مسئولو الجبلاية إن المباراة كانت مذاعة والجميع شاهد الواقعة ولم تكن سرية حتى يطلب مسئول بالجبلاية من الحكم تسجيل الواقعة فى تقريره، لافتاً إلى أن لائحة لجنة الأخلاق الجديدة تسمح للجنة بمعاقبة أى لاعب فى مباراة ودية أو رسمية كما تسمح بالأخذ بكاميرات التليفزيون.

وكان حمادة صدقى، المدير الفنى لفريق سموحة، أعلن تقبله قرار اتحاد الكرة بإيقاف الهانى سليمان بعد اشتباكه مع أحمد رفعت، وطبقت اللائحة على اللاعب ووقعت غرامة بقيمة 60 ألف جنيه اللاعب تجاوز فى حق أحمد رفعت وكان رد فعله قويا. وقال صدقى، "حكم مباراة الاتحاد الودية لم يذكر شيئا فى تقرير المباراة سوى واقعة الهانى سليمان، وهناك مسئول فى اتحاد الكرة طالب حكم مباراة سموحة والاتحاد السكندرى الودية بكتابة تقرير عن واقعة الهانى سليمان باعتبار أن المباراة كانت مذاعة".

وعن الحارس الذى سيعوض إيقاف الهانى سليمان، قال مدرب سموحة، "لدى بدائل للهانى سليمان مثل عمر صلاح وأحمد الشيخ".