شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الخميس لمتابعة مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام، فى اللقاء الأول بزمن الكورونا، حيث توقفت المسابقة لمدة خمسة أشهر كاملة بسبب الفيروس اللعين، وفى السطور التالية نلقى الضوء على موقعة الزمالك والمصرى المقرر لها الليلة..

س : ما هو ترتيب الزمالك والمصرى فى جدول الدورى؟

ج: يدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0 أمام الأهلى، لعدم حضوره إلى المباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

أما المصرى فيحتل المركز العاشر فى ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة فاز فى خمس مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

س: كيف انتهت المواجهات السابقة بين الزمالك والمصرى؟

ج: التقى الفريقان فى الدورى 116 مرة، حقق الزمالك الفوز فى 68 لقاء بينما فاز المصرى فى 20 مباراة، وتعادلا فى 28 مباراة، أحرز الزمالك 189 هدفا بينما سجل المصرى 85 هدفا فى شباك الأبيض.

س: ماذا قدم كارتيرون مع الزمالك قبل موقعة المصرى؟

ج: كارتيرون مع الزمالك استطاع أن يقود الفريق الأبيض فى 20 مباراة فى جميع المسابقات، سواء كانت محلية أو أفريقية، ليحقق الفوز فى 12 مناسبة، مقابل ست تعادلات وخسارتين.

الأبرز فى مسيرة كارتيرون حتى الآن مع الزمالك هو قيادة الفريق للتتويج بلقبى السوبر الأفريقى على حساب الترجى، والسوبر المصرى ضد حساب الغريم الأهلي.

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س: ماذا قدم طارق العشرى مع المصرى قبل موقعة الزمالك؟

ج: العشرى ظهر مع المصرى مرتين حتى الآن وتحديدًا فى مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، حيث ودّع ممثل مصر من البطولة القارية بالخسارة على يد نهضة بركان المغربى بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

س : ما هو التشكيل المتوقع للزمالك والمصرى فى مباراة الليلة؟

ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المباراة بتشكيل يضم محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى حازم إمام ومجمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى، وفى الوسط فرجانى ساسى ومحمد حسن، أمامهما شيكابالا وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر وفى الهجوم مصطفى محمد.

ومن المتوقع أن تضم تشكيلة طارق العشرى لنادى المصرى البورسعيدى :حراسة المرمى: أحمد مسعود، خط الدفاع: إسلام أبو سليمة، وأحمد شوشة، وكريم العراقى، وعمر كمال.، خط الوسط: عمرو موسى، وفريد شوقى، وإيزى إيميكا، وأحمد عادل، خط الهجوم: أحمد ياسر، ومحمود وادى.

س: ما هى اشتراطات اتحاد الكرة على الأندية قبل عودة الدورى؟

ج : أكد مسئولو اتحاد الكرة ضرورة التنبيه على الأندية بالالتزام بالإجراءات الطبية، ومنها نزول الفريقين أرض الملعب من الأتوبيس مباشرة وعدم التوجه لغرف خلع الملابس، إلى جانب الالتزام بمسافة الأمان بين كل لاعب وآخر وعدم المصافحة، وإلغاء الوقوف لالتقاط الصور التذكارية والسلام الوطنى والنزول للملعب مباشرة، وكتابة تقرير عن أى فريق يخالف التعليمات لتغريمه مالياً خلال الفترة المقبلة، ويدرس مسئولو اتحاد الكرة وضع لائحة مخالفات مالية على أى فريق يخالف التعليمات الطبية.

س: وماذا عن مهمة المراقبين مع عودة بطولة الدورى؟

ج: استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على تعيين 3 مراقبين فى مباراة الزمالك أمام المصرى على رأسهم مراقب طبى ومراقب مسابقات ومراقب أمنى وتم منح تعليمات للمراقب الطبى باتخاذ جميع الإجراءات الطبية والوقائية بحزم وصرامة مع الفريقين والمتواجدين فى ملعب المباراة بسبب فيروس كورونا.

س: ما هو ترتيب أندية الدورى قبل استئناف المسابقة؟

ج: يتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ويحتل المركز الثالث بيراميدز برصيد 32 نقطة، ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، بينما يقع فى قاع الجدول فريق مصر برصيد 11 نقطة جمعها من 17 مباراة خاضها الفريق.