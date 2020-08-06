ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك والمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدروى المصرى عودة الحياة الكروية الليلة بعد غياب يقترب من الأربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتُستأنف المنافسات بمواجهة الزمالك أمام المصرى على استاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14 فى الثامنة مساء.
ويرصد الخليج 365 جدول ترتيب فرق الدورى قبل مواجهة الزمالك أمام المصرى فى التقرير التالى:
جدول الدورى
ويتصدر النادى الأهلى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ومن بعده الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة .
بينما يأتى الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ثم سموحة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة، وإنبى سابعا بنفس الرصيد، والإنتاج الحربى فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة .
فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 22 نقطة، يليه المصرى فى المركز العاشر برصيد 20 نقطة، ومن بعده الجونة فى المركز الـ 11 بنفس الرصيد .
أما حرس الحدود فيحتل المركز الـ 12 برصيد 19 نقطة و من بعده أسوان فى المركز الـ 13 برصيد 18 نقطة ثم طلائع الجيش فى المركز الـ 14 برصيد 17 .
ويتصارع على الهبوط طنطا صاحب المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة ويليه وادى دجلة فى المركز الـ 16 برصيد 15 نقطة ثم مصر المقاصة فى المركز الـ 17 برصد 14 نقطة و أخيرا نادى مصر فى المركز الـ 18 و الأخير برصيد 11 نقطة .
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