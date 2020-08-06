شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يستفسر عن المصابين فى الأهلي قبل مواجهة إنبي بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تقريراً من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق تقريراً عن حالة اللاعبين المصابين فى الفريق وهم: كريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد محمود وياسر إبراهيم ومعهم حسين الشحات الذى أجرى قبل عدة أسابيع جراحة "الفتاق"، وطلب المدير الفنى تقريراً عن تطورات علاج اللاعبين وموقفهم من البرامج التأهيلية التى يخضعون لها حالياً بعد الإصابات المختلفة التى يعانوا منها حيث أجرى نيدفيد ثلاث عمليات جراحية فى غضروف الركبة، فيما أجرى محمد محمود جراحة الرباط الصليبى واقترب من العودة للتدريبات الجماعية فيما تعرض ياسر إبراهيم مؤخراً لإصابة بجذع فى الكاحل، أما سعد سمير فأجرى جراحة فى وتر أكيلس قبل عدة أشهر.
من ناحية أخرى، يناقش السويسرى رينيه فايلر مع جهازه المعاون أزمة الدفاع التى ضربت الفريق قبل مواجهة إنبى المقرر لها مساء الأحد على استاد القاهرة فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ 14 بمسابقة الدورى، حيث وجد فايلر نفسه فى مأزق حرج بسبب لعنة الإصابات التى ضربت الفريق خلال الأيام الماضية وقبل عودة الدورى بمواجهة إنبى المرتقبة.
ويتواصل فايلر مع جهازه المعاون من أجل الاستقرار على ثنائى الدفاع فى مباراة إنبى، فى ظل إصابة ياسر إبراهيم بجذع فى الكاحل وحاجته لفترة ثلاثة أسابيع للعلاج، فضلاً عن إيقاف رامى ربيعة بعد طرده فى مباراة سموحة قبل توقف الدورى بسبب جائحة كورونا، وكذلك إصابة أيمن أشرف فى كاحل القدم الأمر الذى يدفع فايلر للبحث عن بعض الحلول الدفاعية، ومنها إمكانية توظيف محمد هانى بجوار محمود متولى حال عدم تمكن أيمن أشرف من اللحاق بالمباراة، على أن يدفع بأحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن، ويستأنف الأهلى تدريباته غدا الخميس بعد قرار الجهاز الفنى بالحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء.
من ناحية أخرى، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى، إن لاعبى الفريق والجهاز الفنى سوف يخضعون لمسحة طبية غداً الجمعة، استعدادًا لمواجهة إنبى ويخوض الأهلى مرانه صباح الجمعة المقبل على ملعب التتش، وعقب نهاية المران يخضع الفريق لمسحة طبية، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذى يؤكد ضرورة إجراء مسحات طبية قبل المباريات الودية أو الرسمية، فى ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وسبق أن أجرى الأهلى 6 مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات بعد نهاية فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر، بسبب انتشار فيروس كورونا.
ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى الدورى من خلال التدريبات اليومية، وخوض لقاءين وديين أمام سموحة والجونة، اطمأن خلالها الجهاز الفنى على جاهزية اللاعبين بدنيا وفنيا قبل استئناف مسابقة الدورى.
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