شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للمصرى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود عجلة الدورى المصرى للدوران مجدداً اليوم بعد توقف قرابة الأربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتُستأنف المنافسات بمواجهة الزمالك أمام المصرى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14، فى تمام الثامنة مساءً فى موقعة مثيرة كعادة الفريقين.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.

أما المصرى فيحتل المركز العاشر فى ترتيب الدورى ورصيده 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة فاز فى خمس مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وتبدو التشكيلة الأقرب لحسابات طارق العشرى مع المصري كالتالي:-

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حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – أحمد شوشة – كريم العراقى – بهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى – فريد شوقى – إيزى إيميكا – أحمد عادل.

خط الهجوم: أحمد ياسر – محمود وادى.