شكرا لقرائتكم خبر عن حارس سموحة يطلب الرحيل بسبب ودية طنطا وصدقى يطالبه بالعودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أحمد ربيع الشيخ، حارس مرمى سموحة، الرحيل عن صفوف الفريق رسمياً بنهاية الموسم الحالى نظراً لعدم مشاركته مع الفريق فى المباريات الودية وخروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمادة صدقى الذى ظهر أنه سيعتمد على الثلاثى الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور.

وكان هناك أزمة حدثت أمس بين حراس مرمى الفريق فى مباراتى طنطا الوديتين عندما تولى عمر صلاح الحارس البديل للهانى سليمان حراسة عرين سموحة فى اللقاء الأول، وكان أحمد الشيخ الحارس الثالث قد حصل على وعد مسبق من أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفريق بأنه سيحصل على فرصة فى لقاءى طنطا، وبالفعل أجرى عمليات الإحماء، إلا أن الهانى سليمان جاء له وقال إنه سيشارك بالشوط الثانى فى المباراة الثانية لأبناء السيد البدوى فرد عليه الشيخ قائلا، "يبقى أنا اللى هاقف الشوط الأول"، إلا أنه فوجئ بأحمد ناجى يمنح حسين تيمور الحارس الرابع الإشارة لإجراء عمليات الإحماء فقرر الشيخ مغادرة أرض الملعب تاركا متعلقاته الشخصية داخل غرفة خلع الملابس وأكد للمقربين أنه لن يعود مرة أخرى لسموحة.

فى الوقت نفسه، أجرى حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة مكالمة هاتفية بالحارس طالبه بضرورة العودة للتدريبات، مؤكدا أنه سيحصل على الفرصة كاملة بتوالى المباريات وأنه سيتغاضى عما فعله بالأمس عندما ترك المباراة وغادر الملعب اعتراضا على سياسة أحمد ناجى فى منح الفرصة للحراس.