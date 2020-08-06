شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الأولمبى محمد رشوان يشارك فى افتتاح الدورة التدريبية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك البطل الأولمبى التاريخى بالجودو محمد على رشوان بكلمة افتتاح فى الدورى التدريبية الإقليمية للأولمبياد الخاص عبر تقنية فيدو كونفرانس، بمشاركة بعض الدول العربية يوم 10 أغسطس، وتحت إشراف الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى.

ويأتى حرص الأولمبى محمد رشوان للمشاركة فى هذه الدورة دعماً لحركة الأولمبياد الخاص والدور الذى تقوم به فى خدمة رياضات ذوى الإعاقة الفكرية، ومن بينها رياضة الجودو، وتسعى الرئاسة الإقليمية لنشر تلك الرياضة لتحفيز برامج المنطقة على المشاركة فى الألعاب العالمية الصيفية بألمانيا 2023 بأكبر عدد من الدول واللاعبين.



محمد رشوان مستمر فى خدمة الجودو

ويستكمل البطل الأوليمبى محمد رشوان منذ اعتزاله 1992 العمل على نشر تلك الرياضة ، واتجه بعد اعتزاله ليكون حكما دوليا ، وعضوا في اللجنة الفنية لاتحاد الجودو المصري ، وكان انجازاته كلاعب إلى جانب الميدالية الفضية التي في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس ،ميدالية ذهبية ببطولة افريقيا ، 3 ميداليات ذهبية دورة الألعاب الأفريقية ، 3 ميداليات ذهبية دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط ، 2 ميدالية ذهبية بطولة العالم العسكرية ، ميدالية ذهبية بطولة سويسرا ، ومن الميداليات الفضية والبرونزية في بطولات العالم العسكرية وبطولات مختلفة في العديد من دول العالم ، شارك كحكم في 6 بطولات عالم ودورتين أولمبيتين والعديد من البطولات الدولية والافريقية



أيمن عبد الوهاب رئيس الاولمبياد خاص الاقليمى

ويلقي المحاضرة الرئيسية الدكتور شريف هنوهم الأستاذ بكلية التربية بنين جامعة حلوان ، المحاضر الدولى المعتمد فى الأولمبياد الخاص ، نائب رئيس اللجنة الفنية لرياضة الجودو بالألعاب العالمية بأبوظبى 2019 ، رئيس منطقة القاهرة والجيزة للجودو ومدرب منتخب مصر السابق.