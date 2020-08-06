شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 6 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مفاجأة.. رمضان صبحى يتراجع ويرفض البقاء فى الأهلي بسبب عرض أوروبى كبير.

فاجأ رمضان صبحى، لاعب الأهلى المُعار من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، إدارة القلعة الحمراء برغبته فى العودة لأوروبا وعدم البقاء فى الدورى المصرى، رغم أن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى، بل وطالب مسئولى النادى بالتفاوض الجاد مع هيدرسفيلد لشرائه نهائياً بعد انتهاء الإعارة.

أكد الجهاز الطبى للأهلى أن حمدى فتحى لاعب الفريق جاهز للمشاركة فى مباراة إنبى، المقرر لها الأحد المقبل فى الدورى، والتى تُعد الأولى للفريقين بعد عودة الدورى الذى تم تجميده أشهر طويلة بسبب "جائحة" كورونا، موضحاً أن اللاعب تعافى تماماً من فيروس كورونا الذى أُصيب به منذ فترة وبات جاهزاً للمشاركة فى المباريات بعدما انتظم فى تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، وقال الجهاز الطبى للأهلى بقيادة الدكتور خالد محمود، إن مشاركة اللاعب من عدمها فى "يد" الجهاز الفنى لفريق بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

أكد محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة، أن الجبلاية قررت دعوة الأطباء لحضور مباريات الدورى من الملعب تكريماً لهم على دورهم المؤثر فى أزمة كورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "اتحاد الكرة وجه الدعوة لكل الأطباء بجمهورية مصر العربية لحضور مباريات الدورى فى الملعب بالتنسيق مع وزارة الصحة تكريماً للجيش الأبيض على مجهوداته الكبيرة فى أزمة جائحة كورونا".

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قرر مجلس إدارة سموحة، برئاسة فرج عامر، تقديم احتجاج رسمى لمجلس إدارة اتحاد الكرة ضد العقوبة الموقعة على الهانى سليمان حارس مرمى الفريق السكندرى بالإيقاف لمدة ثلاث مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد تعديه بالضرب على أحمد رفعت صانع ألعاب الاتحاد السكندرى فى إحدى المباريات الودية التى جمعت الفريقين قبل عودة استئناف الدورى.

اقترب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، من رئاسة بعثة الفريق فى المغرب خلال مواجهة الوداد بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يُعلن مجلس الأهلى رئيس البعثة خلال الأيام المقبلة، لكن المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أن الخطيب سيكون رئيس البعثة فى هذه المباراة المرتقبة والتى يتطلع خلالها الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمة الفريق فى لقاء العودة بالقاهرة

أكدت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، فى البييان الرسمى الذى أصدرته صباح اليوم، سريان جميع العقوبات التى تم اتخاذها قبل توقف الدورى، سواء على الأندية أو اللاعبين، فى إشارة إلى عقوبات مباراة السوبر الأخيرة التى شهدت خروجا على النص وتم على إثرها إيقاف كل من محمود كهربا لاعب الأهلى 10 مباريات ونفس الأمر لإمام عاشور لاعب الزمالك، بجانب إيقاف شيكابالا لاعب الزمالك 8 مباريات، حيث شهدت الأيام الماضية أنباء عن تحركات الأهلى والزمالك لتخفيف العقوبات.

رفض مسئولو النادي الأهلي إعارة السنغالي اليو بادجي وكريم نيدفيد ومحمد محمود ثلاثي الفريق في الموسم الجديد، بعد أن ظهر ذلك المقترح خلال الساعات الماضية، لاسيما وأن إعارة بادجي ستمكن الإدارة الحمراء من التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، فيما جاء التفكير في اعارة نيدفيد ومحمد محمود نظراً لعدم مشاركتهما مع الفريق منذ فترة طويلة فالأول يعاني من إصابة كبيرة في الركبة أبعدته عن الفريق منذ قرابة الموسم ونصف، بينما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي للمرة الثانية منذ 9 أشهر.9/4915020