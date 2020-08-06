شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: جاهزون لمواجهة الأهلى الأحد.. ونلتزم بعدم مشاركة محمد شريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الناصر محمد، المشرف العام على الكرة بنادى إنبى، تفاصيل استعدادات فريقه لمواجهة الأهلى الأحد المقبل فى مسابقة الدورى العام. وقال عبد الناصر فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "نجرى مسحة غدا الجمعة تضم 25 لاعباً و8 من الجهاز الفنى والإدارى، وأتمنى أن نستمر فى تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأضاف المشرف العام على الكرة بنادى إنبى، "لقاء الأهلى مباراة عادية ومثل أى مباراة، وأتمنى تقديم مباراة قوية بعد فترة غياب طويلة بسبب فيروس كورونا، نتمنى الخروج بنتيجة جيدة".

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وأشار عبد الناصر محمد إلى أن محمد شريف لن يشارك أمام الأهلي، ونلتزم بالعقود ونحترم جميع البنود.

وتابع عبد الناصر، "نتمنى استمرار شريف بالفريق الموسم المقبل، وهذا قرار النادى الأهلي، ولكن رينيه فايلر المدير الفنى سوف يحسم الموقف ولكن ليس الآن، مازال هناك دور ثانٍ"، وتحدثنا مع محمد شريف للبقاء مع الفريق فى الموسم القادم ولكن كل شىء مؤجل حاليا".

واختم المشرف العام على الكرة بنادى إنبى تصريحاته قائلا، "ليس لدينا إصابات، وعاد إلينا صلاح سليمان وأحمد عبد العزيز بعد شفائهما من الإصابات لكنهم ليسوا جاهزين بنسبة 100%، وخاض اللاعبون فترة إعداد قوية مع حلمى طولان، وأتمنى آلا تكون هناك أى إصابة بسبب ضغط المباريات".