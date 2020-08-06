كارتيرون يفاضل بين عبد الغنى وحازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى أمام المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بين الثنائى حازم إمام ومحمد عبد الغنى، لاعبى الفريق الأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى فى مواجهة المصرى البورسعيدى التى ستجمع الفريقين مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يُحدد كارتيرون موقفه النهائى من إشراك محمد عبد الغنى أو حازم إمام فى الجبهة اليمنى وفقًا لحالة حازم إمام، فحال جاهزيته سيشارك فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام المصرى، أما حال عدم جاهزيته بشكل كامل، سيتم الدفع بالمدافع محمد عبد الغنى لقيادة تلك الجبهة.

وخاض الزمالك 5 مباريات ودية استعدادا لمواجهة المصرى، بخوض مباراة ودية أمام سموحة فى المباراة التى أقيمت على ملعب إقامة الفريق بفندق برج العرب، وفاز بها الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف ضمن معسكر الزمالك ببرج العرب، ثم واجه الزمالك نظيره بيراميدز وهُزم بهدف دون رد، على استاد برج العرب، كما واجه الزمالك نظيره وادى دجلة فى مباراة ودية ثالثة ضمن معسكر الفريق استعدادًا لاستكمل منافسات الدورى الممتاز، وشهدت تألق عدد من اللاعبين الناشئين بالقلعة البيضاء حيث فاز الأبيض بأربعة أهداف دون رد، وخاض الزمالك مباراة ودية رابعة أمام فريق طنطا وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، وأخيرًا واجه الزمالك نظيره طلائع الجيش وديًا على استاد برج العرب بالإسكندرية وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة.