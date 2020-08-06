شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلى.. محاضرة لجوميز وتدريبات بدنية فى الجيم استعداداً للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريبات بدنية فى صالة الألعاب الرياضية “الجيم”، وذلك ضمن خطة الجهاز الفنى للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين، وسبق دخول اللاعبين صالة الجيم إلقاء الجهاز الفنى محاضرة لجميع لاعبيه تضمنت حثهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال المران.

وحرص المدير الفنى الفرنسى ديديه جوميز على تنفيذ مجموعة من التدريبات بالجيم، ويستعد الفريق بكل قوة لاستئناف مسابقة الدورى المصرى والتى توقفت الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا.

وخاطب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز نظرائهم فى نادى مصر لإقامة مباراة ودية تجمع الفريقين عصر السبت المقبل ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى، لاسيما بعد اعتذار ناديى إنبى والإنتاج الحربى عن مواجهة الدراويش ودياً، فيما تأجلت مباراة نادى مصر مع الإنتاج الحربى بسبب حالات كورونا فى الفريق العسكرى .

ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20

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كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.

وخاض الإسماعيلى أربع مباريات ودية استعداداً لعودة بطولة الدورى تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.